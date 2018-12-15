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Airbus почав постачання
вертольотів в Україну

Airbus почав постачання вертольотів в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 02:28

Airbus почав постачання вертольотів в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Франко-німецька компанія Airbus Helicopters відправила перші вертольоти в Україну за раніше укладеним контрактом.

Дивися повний текст Airbus почав постачання вертольотів в Україну.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 02:28

Как и предполагалось ранее - сроки поставки неслучайны. Вертолеты нужны до выборов. И какой бы уместной и полезной ни была формальная цель их покупки, реальная - это эвакуация представителей высшей власти и их семей к запасным аэропортам в случае народных волнений.

Уж кто-кто, а нынешние лично приложились к тому, чтобы загнать в угол папередников, и хорошо понимают, что активисты (которые контролируемы ими лишь отчасти, и только когда имеется админресурс) уже и пороху нюхнули, и тактику захвата стратегических объектов попрактиковали - на мерседесах к своим гольфстримам в Борисполе в случае чего просто так подрулить уже не удастся
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:48

  zРадио написав:Как и предполагалось ранее - сроки поставки неслучайны. Вертолеты нужны до выборов. И какой бы уместной и полезной ни была формальная цель их покупки, реальная - это эвакуация представителей высшей власти и их семей к запасным аэропортам в случае народных волнений.

Уж кто-кто, а нынешние лично приложились к тому, чтобы загнать в угол папередников, и хорошо понимают, что активисты (которые контролируемы ими лишь отчасти, и только когда имеется админресурс) уже и пороху нюхнули, и тактику захвата стратегических объектов попрактиковали - на мерседесах к своим гольфстримам в Борисполе в случае чего просто так подрулить уже не удастся

А куда тикать? В Европах их полюбому на незаконно нажитое разведут. Там любят заморозить и нашему государству без доказательств не отдавать. В россиях тоже неплохо на бабло разводят. Куда им тикать?
p_a_l
 
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