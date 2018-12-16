|
|
У Нацполіції в 2019 році з'явиться новий мобільний підрозділ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:18
Пропонуємо до обговорення:
Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив про плани щодо створення окремого авіаційного підрозділу в структурі Національної поліції України.
Дивися повний текст У Нацполіції в 2019 році з'явиться новий мобільний підрозділ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86282
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:18
Вертолеты нам еще на голову не падали.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1624
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 263 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|49
|
П'ят 21 гру, 2018 09:10
pobytt
|
|16
|1045
|
Пон 17 гру, 2018 17:28
galex
|
|1
|74
|
Пон 17 гру, 2018 16:02
nalim