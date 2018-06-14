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Для поїздок громадським
транспортом у Києві планують...

Для поїздок громадським транспортом у Києві планують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:31

Для поїздок громадським транспортом у Києві планують...

Пропонуємо до обговорення:
4 грудня КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ) оголосило конкурс на закупівлю 1,5 мільйона електронних карток для сплати проїзду в київському транспорті.

Дивися повний текст Для поїздок громадським транспортом у Києві планують закупити картки з PayPass.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:32

Как то случайно продавец положил мою карту с этим байпасом на магнитную основу, с помощью которой размагничивают полоски наклейки на шоколадках и не только. И все, на карте способность байпаса пропала. Пришлось менять карту.
Вопрос. А что будет если к терминалу в автобусе кто то приложит неодимовый магнит килограмм на 400? У терминала глаза на лоб не повылазят?)))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:47

А как контролёры в скоростном будут проверять оплату проезда банковской картой? Приват, например, не шлёт смс с суммой до 1000 грн.
pobytt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:44

p_a_l
Чип тот не размагничивается, в буквальном смысле, а уничтожается импульсом со стирающего устройства. потому обычный магнит можно подносить сколько угодно, ничего ни терминалу, ни карточке не сделается.
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:52

  pobytt написав:А как контролёры в скоростном будут проверять оплату проезда банковской картой? Приват, например, не шлёт смс с суммой до 1000 грн.

до 100 грн. :!: Но вопрос интересный - если б даже и слал смс с суммой менее 100 грн, то иногда такие смс задерживаются на довольно большой срок.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:30

  p_a_l написав:Как то случайно продавец положил мою карту с этим байпасом на магнитную основу, с помощью которой размагничивают полоски наклейки на шоколадках и не только. И все, на карте способность байпаса пропала. Пришлось менять карту.
Вопрос. А что будет если к терминалу в автобусе кто то приложит неодимовый магнит килограмм на 400? У терминала глаза на лоб не повылазят?)))


На лоб от натуги вылезут глаза владельца магнита - такой не оторвёшь от терминала даже втроём, а вещь дорогая, жалко оставлять.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:18

  RomanTik написав:
  pobytt написав:А как контролёры в скоростном будут проверять оплату проезда банковской картой? Приват, например, не шлёт смс с суммой до 1000 грн.

до 100 грн. :!: Но вопрос интересный - если б даже и слал смс с суммой менее 100 грн, то иногда такие смс задерживаются на довольно большой срок.


1. Проспали вы "пакращення :lol: ", уже давно как от 1000, все правильно написали.

2. Как бесполезно использовать 1 миллион евро?

Заказать 1,5 миллиона электронных карт-болванок для оплаты проезда.
Зачем отдельно заказывать болванку, если достаточно прикрутить везде в транспорте оплату картой с безконтактом, а кому надо уже сами найдут сами в каком банке ее получить и где? Плюс, карты киевлянина тоже эту функцию поддерживают, любой проживающий или работающий ее сможет взять.
Контроль проведенной оплаты решается элементарно и даже несколькими вариантами - прикручивается отсылка смс на фин. номер с подтверждением оплаты проезда и (или) аппарат после оплаты сразу печатает талон (чек) с QR кодом и датой оплаты.
Востаннє редагувалось EKO в П'ят 21 гру, 2018 17:28, всього редагувалось 1 раз.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:25

35 гривен за карту при заказе полтора ляма штук? Неслабый откат будет.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:36

EKO только сегодня приходило смс о списании 281 грн (именно смс, а не сообщение в приват24). :shock:
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:40

  RomanTik написав:EKO только сегодня приходило смс о списании 281 грн (именно смс, а не сообщение в приват24). :shock:


Информируем вас, что с 01.07.2018 SMS-уведомления о тратах и поступлениях по вашим картам будут поступать только по операциям от 1 000 грн.

Официальнее некуда: https://privatbank.ua/ru/udalenniy-bank ... g/sms-info
EKO
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