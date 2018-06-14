Для поїздок громадським транспортом у Києві планують...
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Как то случайно продавец положил мою карту с этим байпасом на магнитную основу, с помощью которой размагничивают полоски наклейки на шоколадках и не только. И все, на карте способность байпаса пропала. Пришлось менять карту. Вопрос. А что будет если к терминалу в автобусе кто то приложит неодимовый магнит килограмм на 400? У терминала глаза на лоб не повылазят?)))
p_a_l Чип тот не размагничивается, в буквальном смысле, а уничтожается импульсом со стирающего устройства. потому обычный магнит можно подносить сколько угодно, ничего ни терминалу, ни карточке не сделается.
p_a_l написав:Как то случайно продавец положил мою карту с этим байпасом на магнитную основу, с помощью которой размагничивают полоски наклейки на шоколадках и не только. И все, на карте способность байпаса пропала. Пришлось менять карту. Вопрос. А что будет если к терминалу в автобусе кто то приложит неодимовый магнит килограмм на 400? У терминала глаза на лоб не повылазят?)))
На лоб от натуги вылезут глаза владельца магнита - такой не оторвёшь от терминала даже втроём, а вещь дорогая, жалко оставлять.
pobytt написав:А как контролёры в скоростном будут проверять оплату проезда банковской картой? Приват, например, не шлёт смс с суммой до 1000 грн.
до 100 грн. Но вопрос интересный - если б даже и слал смс с суммой менее 100 грн, то иногда такие смс задерживаются на довольно большой срок.
1. Проспали вы "пакращення ", уже давно как от 1000, все правильно написали.
2. Как бесполезно использовать 1 миллион евро?
Заказать 1,5 миллиона электронных карт-болванок для оплаты проезда. Зачем отдельно заказывать болванку, если достаточно прикрутить везде в транспорте оплату картой с безконтактом, а кому надо уже сами найдут сами в каком банке ее получить и где? Плюс, карты киевлянина тоже эту функцию поддерживают, любой проживающий или работающий ее сможет взять. Контроль проведенной оплаты решается элементарно и даже несколькими вариантами - прикручивается отсылка смс на фин. номер с подтверждением оплаты проезда и (или) аппарат после оплаты сразу печатает талон (чек) с QR кодом и датой оплаты.
Востаннє редагувалось EKO в П'ят 21 гру, 2018 17:28, всього редагувалось 1 раз.