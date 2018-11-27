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До армії надійшла нова партія
вітчизняних бронемашин (відео)

До армії надійшла нова партія вітчизняних бронемашин (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:33

До армії надійшла нова партія вітчизняних бронемашин (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Підрозділи Збройних сил України отримали 14 нових бронемашин "Варта" виробництва КБ "Українська бронетехніка". Про це повідомляє прес-центр конструкторського бюро.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:34

Только передовой от этого не легче.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:20

  p_a_l написав:Только передовой от этого не легче.

т.е. нужно забить?
lsiserg_ua
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