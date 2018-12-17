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Рада продовжила земельний
мораторій до 2020 року

Рада продовжила земельний мораторій до 2020 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:41

Рада продовжила земельний мораторій до 2020 року

Пропонуємо до обговорення:
"За" проголосував 231 депутат.

Дивися повний текст Рада продовжила земельний мораторій до 2020 року.
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