"За" проголосував 231 депутат.
Дивися повний текст Рада продовжила земельний мораторій до 2020 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:42
Рада продовжила земельний мораторій до 2020 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада продовжила земельний мораторій до 2020 року.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:42
Топ обещаний Порошенко, которые он так и не смог провести:
1) Закончить АТО за 2 недели
2) Продать Roshen
3) подписать закон о госгарантиях Приватбанка
4) До 2019 года запустить рынок земли.
Ну это столпы больших и резонансных обещаний. Интересно, найдутся лапшеухи которые поведутя и пойдут за него голосовать во второй раз, или таки *** без борьбы отберет у него кресло?
|