Про це йдеться в прогнозі Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Дивися повний текст Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:57
Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ
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Дивися повний текст Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:57
Рост ЗП? Должно быть они путают свои ЗП и ЗП среднестатистический украинцев. Себе любимым, они регулярно повышают, и премии выписывают...
По сравнению с 2013 годом - все ценники выросли минимум в 4 раза. Скажите, а у кого выросли ЗП хотя бы вдвое ?
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