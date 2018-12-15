Про це йдеться в прогнозі Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Дивися повний текст Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:57
Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:57
Рост ЗП? Должно быть они путают свои ЗП и ЗП среднестатистический украинцев. Себе любимым, они регулярно повышают, и премии выписывают...
По сравнению с 2013 годом - все ценники выросли минимум в 4 раза. Скажите, а у кого выросли ЗП хотя бы вдвое ?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:06
Re: Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:11
Re: Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:14
учитывая что минималка выросла в 3,5 раза - точно у многих
с другой стороны, увеличился разрыв в доходах. если человек пишет что мол у министра зарплата миллион, а у сотни работяг минималка .. бла-бла, а средняя - мясо и капуста ... , то его даже на "вильну кассу" опасно ставить с таким пониманием математики.
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