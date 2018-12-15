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Зарплати українців зростають
дедалі повільніше - МВФ

Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:57

Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в прогнозі Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Дивися повний текст Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:57

Рост ЗП? Должно быть они путают свои ЗП и ЗП среднестатистический украинцев. Себе любимым, они регулярно повышают, и премии выписывают...
По сравнению с 2013 годом - все ценники выросли минимум в 4 раза. Скажите, а у кого выросли ЗП хотя бы вдвое ?
pobytt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:06

Re: Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ

  pobytt написав:Скажите, а у кого выросли ЗП хотя бы вдвое ?

Очень много у кого, и поболее, чем вдвое
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:11

Re: Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ

  pobytt написав:все ценники выросли минимум в 4 раза.


Это явное преувеличение. В 2-3 примерно основная масса.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:14

  Faceless написав:
  pobytt написав:Скажите, а у кого выросли ЗП хотя бы вдвое ?

Очень много у кого, и поболее, чем вдвое


учитывая что минималка выросла в 3,5 раза - точно у многих

с другой стороны, увеличился разрыв в доходах. если человек пишет что мол у министра зарплата миллион, а у сотни работяг минималка .. бла-бла, а средняя - мясо и капуста ... , то его даже на "вильну кассу" опасно ставить с таким пониманием математики.
galex
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