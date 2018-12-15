Про це йдеться в прогнозі Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Дивися повний текст Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:57
Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:57
Рост ЗП? Должно быть они путают свои ЗП и ЗП среднестатистический украинцев. Себе любимым, они регулярно повышают, и премии выписывают...
По сравнению с 2013 годом - все ценники выросли минимум в 4 раза. Скажите, а у кого выросли ЗП хотя бы вдвое ?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:06
Re: Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:11
Re: Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:14
учитывая что минималка выросла в 3,5 раза - точно у многих
с другой стороны, увеличился разрыв в доходах. если человек пишет что мол у министра зарплата миллион, а у сотни работяг минималка .. бла-бла, а средняя - мясо и капуста ... , то его даже на "вильну кассу" опасно ставить с таким пониманием математики.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:26
В начале 2016-го солдат на минимальной должности получал 6000 в тылу и 10,5 - на нулевке. Сейчас - 8,5 и 20. Не сказал бы, что указанных изменений достаточно для того, чтобы перечеркнуть инфляцию.
Далее: приведенный выше пример показывает, что в частном секторе рост зарплат гораздо более ощутим. Я вот родом из нищей Кировоградской области, там этого роста зарплат не видать. Следовательно, тем более заметным должен быть рост в "полюсах роста" - крупнейших городах, особенно в Киеве. За счет чего, - вопрос гораздо более сложный. Заробитчане и программеры? Есть такое дело. Подъем в сельском хозяйстве? И такое тоже. Замедление роста зарплаты - процес, конечно, ожидаемый, тем более, что нашу экономику ждет серьезное потрясение. Если исходить из необходимости факьтческого снижения задранных очень высоко (относительно, конечно) зарплат в частном секторе - а это основа покупательной способности населения, то последующая девальвация должна бросить указанную групу населения в число субсидиантов, а многих - вообще на улицу. Ну, или в Польшу. В любом случае - не уверен, что МВФ об этом говорит, - реляции о росте зарплаты (в общем и среднем) свидетельствуют о значительно возросшем неравенстве. А его рост (в разрезе социальных классов и территорий, не имеет значения) практически всегда ведет к девальвации гривни. Так что запасаемся зеленью и ждем-с...
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