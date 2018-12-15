Зарплати українців зростають дедалі повільніше - МВФ

Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:26

В начале 2016-го солдат на минимальной должности получал 6000 в тылу и 10,5 - на нулевке. Сейчас - 8,5 и 20. Не сказал бы, что указанных изменений достаточно для того, чтобы перечеркнуть инфляцию.



Далее: приведенный выше пример показывает, что в частном секторе рост зарплат гораздо более ощутим. Я вот родом из нищей Кировоградской области, там этого роста зарплат не видать. Следовательно, тем более заметным должен быть рост в "полюсах роста" - крупнейших городах, особенно в Киеве. За счет чего, - вопрос гораздо более сложный. Заробитчане и программеры? Есть такое дело. Подъем в сельском хозяйстве? И такое тоже. Замедление роста зарплаты - процес, конечно, ожидаемый, тем более, что нашу экономику ждет серьезное потрясение. Если исходить из необходимости факьтческого снижения задранных очень высоко (относительно, конечно) зарплат в частном секторе - а это основа покупательной способности населения, то последующая девальвация должна бросить указанную групу населения в число субсидиантов, а многих - вообще на улицу. Ну, или в Польшу. В любом случае - не уверен, что МВФ об этом говорит, - реляции о росте зарплаты (в общем и среднем) свидетельствуют о значительно возросшем неравенстве. А его рост (в разрезе социальных классов и территорий, не имеет значения) практически всегда ведет к девальвации гривни. Так что запасаемся зеленью и ждем-с...