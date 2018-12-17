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МВФ вимагає від України почати
монетизацію субсидій скоріше

МВФ вимагає від України почати монетизацію субсидій скоріше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:01

МВФ вимагає від України почати монетизацію субсидій скоріше

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, МВФ очікує від України підвищення тарифів на газ та опалення відповідно до раніше оголошеного графіка.

Дивися повний текст МВФ вимагає від України почати монетизацію субсидій скоріше.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:01

А по факту - имеем прикорманивание переплат Киевэнерго. Долги на Киевтеплоэнерго - переписали, а переплаты, такт сказать, простили....
pobytt
 
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