Зокрема, МВФ очікує від України підвищення тарифів на газ та опалення відповідно до раніше оголошеного графіка.
Дивися повний текст МВФ вимагає від України почати монетизацію субсидій скоріше.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:01
МВФ вимагає від України почати монетизацію субсидій скоріше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ вимагає від України почати монетизацію субсидій скоріше.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:01
А по факту - имеем прикорманивание переплат Киевэнерго. Долги на Киевтеплоэнерго - переписали, а переплаты, такт сказать, простили....
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