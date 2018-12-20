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Великий адронний колайдер
закрили на реконструкцію

Великий адронний колайдер закрили на реконструкцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:49

Великий адронний колайдер закрили на реконструкцію

Пропонуємо до обговорення:
Великий адронний коллайдер (ВАК) готується отримати значні удосконалення продуктивності.

Дивися повний текст Великий адронний колайдер закрили на реконструкцію.
R2
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Нашли частицу Бога ? Ну и .. .....
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