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Великий адронний колайдер закрили на реконструкцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:49
Пропонуємо до обговорення:
Великий адронний коллайдер (ВАК) готується отримати значні удосконалення продуктивності.
Дивися повний текст Великий адронний колайдер закрили на реконструкцію
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:49
Нашли частицу Бога ? Ну и .. .....
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