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Україна отримала перший транш
від МВФ за новою програмою

Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:35

Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Національного банку.

Дивися повний текст Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:35

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