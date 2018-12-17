Про це йдеться в повідомленні Національного банку.
Дивися повний текст Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:35
Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою.
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