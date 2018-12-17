Про це йдеться в повідомленні Національного банку.
Дивися повний текст Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:35
Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:47
Re: Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою
Ще й ціна на нафту...
А нам дешеве бабло на перекредитацію - красота.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:04
Re: Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою
Так усі петляють. Тільки особливо ідейні, типу орків, зменшують держборг. Дадуть чи не дадуть неважливо (дадуть), питання у відсотках, від яких залежить вартість обслуговування боргу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:13
Все, которые петляют, обычно занимают в "своей" валюте. Те, что в чужой, обычно такими "Аргентинами" и "Грециями" становятся
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:28
Re: Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою
Після вічнолегитимного ми не збільшуємо держборг, хоч і змінюємо структуру на користь валюти, бо відсотки так набагато менші, що значно зменшило вартість обслуговування боргу.
Нє, ну якщо наступники почнуть роздавати рожевих слонів у вигляді пенсій і цін на газ, то тоді хто зна, але ж хто за таких буде голосувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:32
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:38
а причем тут франки? кредит мвф хорош не только низкими процентами. а и там, что перед тем как его дать, заставляют проводить реформы, которые повысят платежеспособность должника.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:41
Re: Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою
Оці люди і голосували за покращення вже сьогодні, яке взялося за рахунок боргів. Можете виплатити борги Януковича самостійно, можете перевести їх в гривневі ОВДП, і віддавати, за проценти, половину бюджету. Що, такі варіанти не прокатять?
Звісно, тріщати про кабалу, при чому не кажучи, звідки ця кабала взялась, може кожен дурник, нівіть Сцикунсе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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