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Україна отримала перший транш
від МВФ за новою програмою

Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:12

  sequence написав:
  trololo написав:..
а причем тут франки? кредит мвф хорош не только низкими процентами. а и там, что перед тем как его дать, заставляют проводить реформы, которые повысят платежеспособность должника.

ипотека в франках суть хороший пример, как имея доход в одной валюте, скажем гривна, получить расходы в другой - франк. Ну и дефолт, как следствие
та же ситуация с бюджетом, поступления в который номинированы в гривнах.
малейшая турбулентность на экспортных рынках сбыта: падают цены на сырье -> поступления валюты падают -> курс валится -> отдавать в валюте столько же -> все равно дефолт.


это все понятно. но зачем занимать гривну, что с ней делать? разгонять инфляцию только. проценты в три раза выше. плюс долги уже существующие в долларах, надо ж их как то закрывать.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:14

  trololo написав:
  sequence написав:
  lapay написав:хоч і змінюємо структуру на користь валюти, бо відсотки так набагато менші, що значно зменшило вартість обслуговування боргу.

люди, которые брали ипотеку в 2007-08 г/г в швейцарском франке вас бы, наверно, удавили.
а так да, проценты ниже, бери-нехочу
Лепэн, такой Лепэн!


а причем тут франки? кредит мвф хорош не только низкими процентами. а и там, что перед тем как его дать, заставляют проводить реформы, которые повысят платежеспособность должника.

Вы это СЕРЬЕЗНО? Тогда поясните, почему должник (т.е. государство) в следующем году должно выплатить за обслуживание госдолга 144 млрд. процентов + привлечь еще почти 360 млрд. новых кредитов, чтобы профинансировать дефицит бюджета и старые долги на 273 млрд? И эти цифры год от года только растут - роста платежеспособности (т.е. способности гасить долги из доходов, а не новых займов и кредитов) что-то не наблюдается.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:22

  trololo написав:это все понятно. но зачем занимать гривну, что с ней делать? разгонять инфляцию только. проценты в три раза выше. плюс долги уже существующие в долларах, надо ж их как то закрывать.

даже не знаю, что вам ответить. Честно.
Вы мне не скажете, часом, почему Япония имеет долг в 200% ВВП полностью номинированный в йенах? и временами отрицательную инфляцию (дефляцию)??
та же фигня по Штатам и многим прочим.
я понятия не имею, почему НБУ и Минфин ставят такую конскую базовую ставку - если они хотят связать гривневую ликвидность в облигациях внутреннего займа, зачем ее столько вливали??? Из-за подобных приколов не работает экономика - кредит в банке по 25% годовых можно брать только на выращивание конопли :(
sequence
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:08

Re: Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

  Волгарь написав:Тогда поясните, почему должник (т.е. государство) в следующем году должно выплатить за обслуживание госдолга 144 млрд. процентов

10,3% витрат бюджету.
https://ukr.segodnya.ua/economics/enews ... 88625.html
У 2012 році на обслуговування державного боргу (на виплату відсотків) витрачали 6% витрат держбюджету, то в 2015 році – майже 15%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:12

Большинство экспертов и форумчан понимают тупик этой схемы. Отрицательный баланс, дефицитный бюджет, инфляция, конская учетная ставка, не конкурентная экономика, половину бюджета на обслуживание долга, новый транш для обслуживания долгов, рост долговой нагрузки, круг замкнулся. За-то все по существующим правилам. Пис оф пис. Так для исполнения этих правил не нужно семь пядей во лбу. Почему не видно альтернативных предложений национальный ученых? Почему нет широкого обсуждения альтернативных идей? Потому, что нынешняя элита озабочена не светлым будущим Украины, а возможностью набивать до последнего личные карманы. Тут вспоминаются и премии Нафтогаза, и зарплаты высшего руководства Укр почты, и Укр ЖД и многое другое. А посыл один - набить личный карман любым способом. Откуда деньги на этот способ кредит МВФ, ЕБРР (для зеленой энергетики) не важно. "Нам бы день продержаться, да ночь простоять". Вспомнилось как патриотично Яценюк за трибуну держался.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:18

Re: Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

  nik1 написав:Почему не видно альтернативных предложений национальный ученых? Почему нет широкого обсуждения альтернативных идей?

Тому що "не платити" і "все взяти і поділити" приведуть Україну до рівня Венесуели. Воно, звісно, два десятка мільонів доларів премій топпосадовцям можна забрати і поділити, тільки, тоді, ще більше втратиться на хабарях.
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