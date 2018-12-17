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Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:02
Волгарь написав:
а постсоветских, где общество еще не устоялось, вынуждено править непосредственно, занимая первые посты в государстве.
я не об этом, я о том, что абсолютно все правительства, лидеры или "элиты" были одинаковыми, никаких изменений с 1991 года не произошло.
один популизм и обещания, а в реале банальный вывод из страны денег на офшоры.
п.с. только если раньше отжимали и делили государственное имущество, то теперь осталась доилка только в виде бюджета и народа.
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Pegasmaster
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:47
МВФ на 14 месяцев выделяет 3, 9 млрд. долл. А за 24 месяца (2019-2020 гг.) вернуть надо 17 млрд. долл. Где взять разницу?
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cisukr
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:15
cisukr написав:
МВФ на 14 месяцев выделяет 3, 9 млрд. долл. А за 24 месяца (2019-2020 гг.) вернуть надо 17 млрд. долл. Где взять разницу?
еще занять - и так, пока занималка не отломается
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sequence
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:34
Pegasmaster написав:
только "нынешняя" элита? а рыги были озабочены светлым будущим Украины?
думаете бойко или юля будут о стране и о народе думать? мне интересно кто из них быстрее под рашу ляжет и страну продаст, т.е. "прекратит войну", как они говорят.
Это одна и таже "элита". И конфликтуют они только на камеры ТВ.
"Взлетевшая на крови Майдана" нынешняя, учуяла веяния масс и вынуждено повернула на Запад. Но нутро у нее осталось тоже: бандитско- хапательное, из 90х.
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Cris
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:52
Волгарь написав:
Вы это СЕРЬЕЗНО? Тогда поясните, почему должник (т.е. государство) в следующем году должно выплатить за обслуживание госдолга 144 млрд. процентов + привлечь еще почти 360 млрд. новых кредитов, чтобы профинансировать дефицит бюджета и старые долги на 273 млрд? И эти цифры год от года только растут - роста платежеспособности (т.е. способности гасить долги из доходов, а не новых займов и кредитов) что-то не наблюдается.
предлагаете послать нафиг МВФ и получить результат как в Аргентине в 00х? думаю, не лучший вариант. единственный выход - проводить реформы, балансировать бюджет по советам МВФ и потихоньку расти. овощ нагребал гораздо больше долгов, чем эти. причем дорогих. надо ж отдавать как то.
и внешние долги считайте в долларах, а не гривнах.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:04
https://news.finance.ua/ru/news/-/44104 ... milliardov
lapay написав: sequence написав:
Все, которые петляют, обычно занимают в "своей" валюте. Те, что в чужой, обычно такими "Аргентинами" и "Грециями" становятся
Після вічнолегитимного ми не збільшуємо держборг, хоч і змінюємо структуру на користь валюти, бо відсотки так набагато менші, що значно зменшило вартість обслуговування боргу.
Нє, ну якщо наступники почнуть роздавати рожевих слонів у вигляді пенсій і цін на газ, то тоді хто зна, але ж хто за таких буде голосувати?
врут?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:06
antikkristall
1-2% ни о чем. сколько взял овощ за 4 года? и сколько резервов спустил на газ,забыли?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:47
antikkristall написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44104 ... milliardov
врут?
Якщо Януковича скинули в другому кварталі 2018, то не вруть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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