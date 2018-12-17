Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

О новой программе МВФ и украинцах



Хулиган всегда будет воспринимать вашу вежливость как проявление слабости. Люди-варвары вообще себя всегда так ведут. Воспринимают милосердие, вежливость, доброту как проявление слабости. И точно также украинские власти привыкли считать, что если кто-то идет им навстречу, то это проявление слабости. И даже всерьез думают, что если мы должны МВФ, то теперь МВФ зависит от нас. И никуда не денется. Будет помогать. И эту особенность мышления перенимают даже те, кто крутится около власти.



МВФ привыкли считать монстром. Изображать. Правда, при этом, чуть что норовят изобразить слабыми бюрократами. И как это сочетается в одной и той же голове сказать трудно. Более того, очень часто головы наполнены теориями заговоров, которые говорят, что МВФ работает на тайных банкиров, рептилоидов и масонов. А все дело в том, что больше часть людей просто не понимает, как работает мировая финансовая система. Но хочет «об этом поговорить». Вот и говорит с высоты своего понимания ситуации.



Вот и сейчас стало модным говорить, что Украина большой должник МВФ и значит теперь мы поймали Бога за бороду, а бюрократов тоже за одно место. И все, никуда они не денутся. Буду нам помогать. И теперь надо лучше торговаться, чтобы ничего не делать и просто получать деньги.



Знаком своей правоты они посчитали тот факт, что МВФ заменил программу структурных реформ на программу stand-by на ближайшие 14 месяцев.



Программа действительно заменена. Мы, фактически, провалили программу структурных реформ. Жалуясь, что вот Польше в свое время помогали, а нас бедных не любят, мы не выбрали кредитный лимит на 17 млрд долларов, получив только 4 транша на сумму почти в 9 млрд долларов. И программа эта заканчивалась в марте 2019 года. Теоретически, если бы мы выполнили всю программу, то после марта 2019 года нам МВФ уже не нужен был бы. Но мы не сделали домашнюю работу. И поддержка МВФ нам все еще нужна. Мы это понимаем и МВФ это понимает (а также Вашингтон и Брюссель, да и Москва тоже, усилено предлагающая украинцам забить на МВФ и подумать о прелестях дефолта). Но точно также и мы и МВФ прекрасно понимаем, что в ближайший год от Украины точно нельзя ожидать структурных реформ. Не до них будет. Страна в предвыборном угаре теряет адекватность.



И поэтому появилась короткая программа, на 14 месяцев, по условиям которой Украина должна просто продолжать делать те реформы, на которые уже подписалась. Фактически, МВФ говорит «просто мойте руки и чистите зубы, не забывайте», а потом поговорим. Потом – это уже после выборов. Как раз когда будет сформировано новое правительство после парламентских выборов. И можно будет снова говорить о структурных реформах. Разумно? Безусловно. Является ли это признаком слабости МВФ? Да нет же, они просто мыслят рационально. И понимают, что для прохождения 2019 года без дефолта Украине необходима любая программа с МВФ. И тут из Украины начинают звучать голоса «гопников», а том, что теперь то мы покажем «МВФ кузькину мать». Раз он прогнулся. И это очень печально. Печально, что украинские головы настроены именно на такую волну.



Теперь по поводу того, что надо лучше торговаться. Представьте себе, что вы хотите похудеть, но стоите ночью пред холодильником и торгуется сами с собой, повредит ли вам сейчас еще кусочек торта или нет. И насколько. То же самое – торговля с МВФ. У МВФ нет своих желаний относительно Украины. МВФ просто является ретранслятором здравого смысла. Все, что требует от Украины МВФ нужно прежде всего самой Украине. МВФ это не надо. Ему и так хорошо. Просто когда страна, вечный клиент МВФ, хочет выбраться из бедности, есть простой набор правил, абсолютно одинаковых для всех стран мира. И нечего тут торговаться. Чем больше вы себе выторгуете, тем беднее останетесь. Ведь чем больше тортиков вы съедите по ночам, тем меньше похудеете.



А теперь о том, как бедный МВФ от нас зависит. Да, мы можем быть вторым по размеру заемщиком МВФ. Вполне возможно. И надо сказать, что это означает только то, что большую часть нашего долга теперь составляет самое дешевое в мире финансирование. Самое дешевое для Украины. Но не стоит считать, что этим Украина может теперь шантажировать Фонд. МВФ вообще не переживает, заплатит Украина ему или не заплатит. Просто потому, что не заплатить вы не можете. Вы можете кинуть соседа, не заплатить кредитору. Но вы не можете не заплатить МВФ. Потому что тогда у вас наступает абсолютный экономический коллапс и вы быстренько превращаетесь в страну изгоя. И МВФ понимает, что никто на такое не пойдет. Поэтому МВФ не будет переживать, что Украина может объявить дефолт и МВФ будет плохо. Это ударит по самолюбию ряда людей, которые поставили себе карьерной задачей вытянуть Украину и сделать из нее нормальную страну. Это правда. Но на этом все. Поэтому сколько бы мы не были должны МВФ – эти долги только наша проблема. Но не Фонда. Более того, понимая, что Украина никуда не денется, именно позиция Фонда теперь может становится все более жесткой. Ибо чем больше вы сидите в должниках МВФ, чем безнадежнее выглядит ваша попытка провести реформы, тем меньше весь остальной мир в вас верит. А значит и денег не даст уж точно. А значит все ваши дороги ведут в МВФ. И кто бы не победил на выборах в 2019 году у него будет простой выбор – либо МВФ, либо дефолт.



Более того, Украина таки большой клиент МВФ, но не главный. МВФ работает с десятками проблемных стран по всему миру. И если он позволит Украине не выполнять обязательства, то на завтра к нему придет толпа из африканских диктаторов и латиносов-коррупционеров с такими же требованиями. И МВФ это не надо. Поэтому шантажировать МВФ просто не выйдет. Это немного другая лига, где не работают украинские принципы кидалава. Украина не пуп Земли, как бы не казалось украинцам. И давно уже пора научится играть по мировым правилам. Цивилизованным правилам. Которые включают в себе прежде всего выполнение взятых на себя обязательств.