Тільки не зрозуміло, хто ці хулігани. Хто каже, що ми можемо нагнути МВФ?
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:51
Тільки не зрозуміло, хто ці хулігани. Хто каже, що ми можемо нагнути МВФ?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:57
то скорше наркомани, а не фулігани
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:01
Re: Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:04
ватный пропаган**ский бред.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 22 гру, 2018 00:02
Напомним, что обязательными условиями МВФ для возобновления кредитования было принятие закона о госбюджете Украины до 1 декабря, а также повышение для населения цен на газ и отопление до уровня рыночных.
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