RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна отримала перший транш
від МВФ за новою програмою

Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:51

  trololo написав:rjkz
спасибо, здравый взгляд

Тільки не зрозуміло, хто ці хулігани. Хто каже, що ми можемо нагнути МВФ?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6181
З нами з: 01.08.15
Подякував: 792 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:57

  lapay написав:
  trololo написав:rjkz
спасибо, здравый взгляд

Тільки не зрозуміло, хто ці хулігани. Хто каже, що ми можемо нагнути МВФ?


то скорше наркомани, а не фулігани
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3629
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1835 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:01

Re: Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою

  trololo написав:то скорше наркомани, а не фулігани

То, скоріше, експерди на ватоканалах. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6181
З нами з: 01.08.15
Подякував: 792 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:04

  cisukr написав:МВФ говорит:
«Нас интересуют только макроэкономические показатели – объем денежной массы, курс доллара, инфляция.
А там пусть хоть все вымрут»


ватный пропаган**ский бред.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3629
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1835 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:02

Напомним, что обязательными условиями МВФ для возобновления кредитования было принятие закона о госбюджете Украины до 1 декабря, а также повышение для населения цен на газ и отопление до уровня рыночных.
Круг
 
Повідомлень: 277
З нами з: 27.10.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна істотно наростила імпорт товарів 1, 2
R2 » Пон 17 гру, 2018 10:46
13 622
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 20:28
galex
Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 14 гру, 2018 12:57
35 2879
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 20:20
galex
Міжбанк: долар впав на новині про транш від МВФ
R2 » П'ят 21 гру, 2018 20:07
1 31
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 20:07
rjkz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14199)
22.12.2018 01:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.