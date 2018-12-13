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Гройсман: українці можуть
отримувати на 200-300 євро...

Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:17

Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро менше, ніж у Європі, але бути дома.
R2
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