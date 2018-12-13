Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро менше, ніж у Європі, але бути дома.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:17
Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро менше, ніж у Європі, але бути дома.
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