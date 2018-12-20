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Гройсман: українці можуть
отримувати на 200-300 євро...

Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:17

Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро менше, ніж у Європі, але бути дома.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:17

А могут и не получать
mut6ko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:37

Во-первых, не получать, а зарабатывать. И, во-вторых, вряд ли это вообще возможно - слишком высока коррупционная составляющая в расходах бизнеса (она же статусная рента у бенефициаров страны)
De Bil
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:31

То есть 2000 евро... это 62 тыс грн да я согласна!!!
да!
Только без инфляции жестко железобетонно.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:53

украинцы могут получать на 200-300 евро меньше, чем в Европе, но быть дома---До конца года будет 10 тысяч, рассказал премьер.
Клинический случай...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:56

Водій автобуса може отримувати не 2000 євро як в Європі, а 1700 євро?! Ну ок, тоді можна лишатись.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:08

  De Bil написав:Во-первых, не получать, а зарабатывать. И, во-вторых, вряд ли это вообще возможно - слишком высока коррупционная составляющая в расходах бизнеса (она же статусная рента у бенефициаров страны)

Полностью согласен-лично знаю несколько фирм-так сказать филиалов голландских компаний,которые напрямую работают на Европу и что-там зарплаты не то что на 200-300 евро ниже европейских-они в 4 раза ниже европейских-потому как директорам(украинцам) ну очень хочется иметь много денег себе и при этом как можно меньше платить.К тому же зарплаты даже не привязаны к курсу евро! Так что разница в зарплатах между работой в Европе и Украине 200-300евро это просто сказочный сон!
dlinniyr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:28

  Rainbow написав:Водій автобуса може отримувати не 2000 євро як в Європі, а 1700 євро?! Ну ок, тоді можна лишатись.


чтобы платить водителю как "в Европе" угадайте какая должна быть стоимость проезда.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:44

Re: Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...

на 200-300 евро меньше чем в Болгарии или Румынии? Может, Молдавии???!
sequence
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:31

Он говорит, а народ голосует чемоданами. Потому, что если ,еще молодая пара, проработает 10 лет за бугром, то даже 300 Евро на чела, выльются в 72 000 Евро, перспектива гражданства, пенсия и будущее детям. А здесь? Форпост + пэрэмога.
Ну и заявления от Гройсмана о беседах с немцами.
nik1
 
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