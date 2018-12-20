Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...

а у кого есть голова на плечах, тот и дома нормально зарабатывает а европу едут не батрачить, а гулять. народ голосует чемоданами за киев. не пройти не проехать уже от безнадеги
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:48
а у кого есть голова на плечах, тот и дома нормально зарабатывает а европу едут не батрачить, а гулять. народ голосует чемоданами за киев. не пройти не проехать уже от безнадеги
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:08
все зависит от стран. получая в Украине 700 а в Польше 1000, вы здесь сможете позволить себе больше.
с другой стороны, если здесь вам удается жить на 250, а в Польше вы на это же будете тратить 400, то здесь вы откладываете 450 в мес, а там 600, а это уже разница. лучшее будущее для ребенка - развить его до того уровня, чтобы после 20 лет он сам мог быть хозяином ситуации и мог выбирать - остаться здесь или выбрать себе другую страну. Во всяком случае в Германии я точно не хотел бы жить.
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