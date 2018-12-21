а у кого есть голова на плечах, тот и дома нормально зарабатывает а европу едут не батрачить, а гулять. народ голосует чемоданами за киев. не пройти не проехать уже от безнадеги
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:48
а у кого есть голова на плечах, тот и дома нормально зарабатывает а европу едут не батрачить, а гулять. народ голосует чемоданами за киев. не пройти не проехать уже от безнадеги
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:08
все зависит от стран. получая в Украине 700 а в Польше 1000, вы здесь сможете позволить себе больше.
с другой стороны, если здесь вам удается жить на 250, а в Польше вы на это же будете тратить 400, то здесь вы откладываете 450 в мес, а там 600, а это уже разница. лучшее будущее для ребенка - развить его до того уровня, чтобы после 20 лет он сам мог быть хозяином ситуации и мог выбирать - остаться здесь или выбрать себе другую страну. Во всяком случае в Германии я точно не хотел бы жить.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:01
Не уточнены входные данные.
Если человек здесь получает 2000€, то за з/п 2300€ он не поедет в ту же Германию. Если руководствоваться данными Гройсмана(9200грн), здесь уже вопрос, что выберет человек: >300 здесь или 600 там.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:26
Re: Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...
Да какие нах 9200 средняя зарплата? В Киеве возможно и так.
В провинции 5000-6000 за счастье.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:42
Можно посмотреть вакансии той же Укрпочты:
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:46
Re: Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...
В Киеве это очень мало
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:05
За то у Смелянского с премиями лимон. Вот директор базара и посчитал, что в среднем по укрпочте 9200.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:23
В Польше минималка 480 евро, а на Украине только 100 евро. Непорядок. Надо Гройсману постараться поднять украинскую минималку до 180 евро, тогда точно наступит щастье
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:31
он больной ? или с математикой не дружит у немцев домработница получает 1200-1500 евро + бесплатное проживанием и еду. если поработает месяца 3 то еще и на дорогу дадут 200-300 евро.
то есть Гройсман утверждает или обещает что после оплаты комунальных услуг и оплаты еды ( то что уже есть у нелегальной домработницы в Германии) у украинки останется на руках 1500- 300 евро Гройсмана = 1200 евро ? пусть лечиться
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
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