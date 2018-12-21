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Гройсман: українці можуть
отримувати на 200-300 євро...

Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:48

  nik1 написав:Он говорит, а народ голосует чемоданами. Потому, что если ,еще молодая пара, проработает 10 лет за бугром, то даже 300 Евро на чела, выльются в 72 000 Евро, перспектива гражданства, пенсия и будущее детям. А здесь? Форпост + пэрэмога.
Ну и заявления от Гройсмана о беседах с немцами.


а у кого есть голова на плечах, тот и дома нормально зарабатывает :P а европу едут не батрачить, а гулять. народ голосует чемоданами за киев. не пройти не проехать уже от безнадеги
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:08

  nik1 написав:Он говорит, а народ голосует чемоданами. Потому, что если ,еще молодая пара, проработает 10 лет за бугром, то даже 300 Евро на чела, выльются в 72 000 Евро, перспектива гражданства, пенсия и будущее детям. А здесь? Форпост + пэрэмога.
Ну и заявления от Гройсмана о беседах с немцами.


все зависит от стран. получая в Украине 700 а в Польше 1000, вы здесь сможете позволить себе больше.
с другой стороны, если здесь вам удается жить на 250, а в Польше вы на это же будете тратить 400, то здесь вы откладываете 450 в мес, а там 600, а это уже разница. лучшее будущее для ребенка - развить его до того уровня, чтобы после 20 лет он сам мог быть хозяином ситуации и мог выбирать - остаться здесь или выбрать себе другую страну. Во всяком случае в Германии я точно не хотел бы жить.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:01

Не уточнены входные данные.
Если человек здесь получает 2000€, то за з/п 2300€ он не поедет в ту же Германию. Если руководствоваться данными Гройсмана(9200грн), здесь уже вопрос, что выберет человек: >300 здесь или 600 там.
PSL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:26

Re: Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...

Да какие нах 9200 средняя зарплата? В Киеве возможно и так.
В провинции 5000-6000 за счастье.
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:42

  логан1919 написав:В Киеве возможно и так.
Можно посмотреть вакансии той же Укрпочты: https://ukrposhta.ua/vakansii/
PSL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:46

Re: Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...

логан1919 написав:Да какие нах 9200 средняя зарплата? В Киеве возможно и так.
В провинции 5000-6000 за счастье.
В Киеве это очень мало
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:05

  PSL написав:
  логан1919 написав:В Киеве возможно и так.
Можно посмотреть вакансии той же Укрпочты: https://ukrposhta.ua/vakansii/


За то у Смелянского с премиями лимон. Вот директор базара и посчитал, что в среднем по укрпочте 9200. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:23

В Польше минималка 480 евро, а на Украине только 100 евро. Непорядок. Надо Гройсману постараться поднять украинскую минималку до 180 евро, тогда точно наступит щастье :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:31

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро менше, ніж у Європі, але бути дома.

он больной ? или с математикой не дружит у немцев домработница получает 1200-1500 евро + бесплатное проживанием и еду. если поработает месяца 3 то еще и на дорогу дадут 200-300 евро.
то есть Гройсман утверждает или обещает что после оплаты комунальных услуг и оплаты еды ( то что уже есть у нелегальной домработницы в Германии) у украинки останется на руках 1500- 300 евро Гройсмана = 1200 евро ? :shock: пусть лечиться
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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