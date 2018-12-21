Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...

Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:08

nik1 написав: Он говорит, а народ голосует чемоданами. Потому, что если ,еще молодая пара, проработает 10 лет за бугром, то даже 300 Евро на чела, выльются в 72 000 Евро, перспектива гражданства, пенсия и будущее детям. А здесь? Форпост + пэрэмога.

Ну и заявления от Гройсмана о беседах с немцами. Он говорит, а народ голосует чемоданами. Потому, что если ,еще молодая пара, проработает 10 лет за бугром, то даже 300 Евро на чела, выльются в 72 000 Евро, перспектива гражданства, пенсия и будущее детям. А здесь? Форпост + пэрэмога.Ну и заявления от Гройсмана о беседах с немцами.

все зависит от стран. получая в Украине 700 а в Польше 1000, вы здесь сможете позволить себе больше.с другой стороны, если здесь вам удается жить на 250, а в Польше вы на это же будете тратить 400, то здесь вы откладываете 450 в мес, а там 600, а это уже разница. лучшее будущее для ребенка - развить его до того уровня, чтобы после 20 лет он сам мог быть хозяином ситуации и мог выбирать - остаться здесь или выбрать себе другую страну. Во всяком случае в Германии я точно не хотел бы жить.