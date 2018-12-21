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Гройсман: українці можуть
отримувати на 200-300 євро...

Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:49

Нечего сравнивать, цифры о з/п ни о чем. Все кто может и имеет желание будут узжать.
Moimir
 
Повідомлень: 797
З нами з: 17.07.17
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