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Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 гру, 2018 11:49
Нечего сравнивать, цифры о з/п ни о чем. Все кто может и имеет желание будут узжать.
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Moimir
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