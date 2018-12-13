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Гройсман: українці можуть
отримувати на 200-300 євро...

Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 11:49

Нечего сравнивать, цифры о з/п ни о чем. Все кто может и имеет желание будут узжать.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:22

  Ratatui написав:
  PSL написав:
  логан1919 написав:В Киеве возможно и так.
Можно посмотреть вакансии той же Укрпочты: https://ukrposhta.ua/vakansii/


За то у Смелянского с премиями лимон. Вот директор базара и посчитал, что в среднем по укрпочте 9200. :mrgreen:


если зарплату Смелянского поделить на общее кол-во, это не окажет значимого влияния на среднюю.
Поэтому условно те, кто понимают такие простые вещи, получают 14200
а те, кто не понимают, получают 4200. ну а в среднем выходит 9200 (все это конечно с учетом региона, населенного пункта и многого другого).
galex
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:35

  phantom_systems написав:В Польше минималка 480 евро, а на Украине только 100 евро. Непорядок. Надо Гройсману постараться поднять украинскую минималку до 180 евро, тогда точно наступит щастье :)


недавно видел шутку "Тех мсклей, кто говорит "на Украине", мы будет сдавать не В органы, а НА органы"(с)

чернушно конечно, но мы уже так привыкли к "сенсационным новостям канала лайньюс" о том, как израильские и югославские медики устроили из нашей страны мекку черной трансплатологии, что возражений сие не вызывает.

минималка у нас кстати лишь незначительно уступает российской - c НГ будет 152$, а у них 165-170$. так что до счастья недолго осталось.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:45

galex

Там есть ещё зп Перцовского 550 косарей и ещё немало кадров с некислыми зп на убыточном госпредприятии. А прибыльным Пэтя не даёт сделать.
Ratatui
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