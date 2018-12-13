Гройсман: українці можуть отримувати на 200-300 євро...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 11:49
Нечего сравнивать, цифры о з/п ни о чем. Все кто может и имеет желание будут узжать.
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:22
если зарплату Смелянского поделить на общее кол-во, это не окажет значимого влияния на среднюю.
Поэтому условно те, кто понимают такие простые вещи, получают 14200
а те, кто не понимают, получают 4200. ну а в среднем выходит 9200 (все это конечно с учетом региона, населенного пункта и многого другого).
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:35
недавно видел шутку "Тех мсклей, кто говорит "на Украине", мы будет сдавать не В органы, а НА органы"(с)
чернушно конечно, но мы уже так привыкли к "сенсационным новостям канала лайньюс" о том, как израильские и югославские медики устроили из нашей страны мекку черной трансплатологии, что возражений сие не вызывает.
минималка у нас кстати лишь незначительно уступает российской - c НГ будет 152$, а у них 165-170$. так что до счастья недолго осталось.
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:45
galex
Там есть ещё зп Перцовского 550 косарей и ещё немало кадров с некислыми зп на убыточном госпредприятии. А прибыльным Пэтя не даёт сделать.
Додано: Вів 25 гру, 2018 00:30
Российская минималка в данном контексте не интересует. Вроде как в Европу стремимся, на них и равняемся. Пока что ближайший ориентир Болгария с 260 евро минималки, но оттуда уже 2/3 трудоспособного населения свалило. Думаю, Украина в 2019 году станет ближе к Болгарии не только по минималке, но и по процентному показателю сваливших
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:59
Гройсман прям кОпЕтан Очевидность... Кстати, средняя зарплата по Украине 9200 гривен это и так больше, чем 200 евро, так что ж они рвутся унитазы в Италии мыть? Видимо 200 недостаточно.
Додано: Нед 30 гру, 2018 17:40
Средняя зарплата по стране является таким же хорошим показателем, как и средняя температура по больнице. Реальным показателем служит медиана, а её Укрстат не показывает по понятным причинам.
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