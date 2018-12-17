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Гройсман доручив відновити
пільги для пенсіонерів МВС

Гройсман доручив відновити пільги для пенсіонерів МВС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:44

Гройсман доручив відновити пільги для пенсіонерів МВС

Пропонуємо до обговорення:
За словами народних депутатів, мова йде про 230 тисяч пенсіонерів, які працювали в органах МВС.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:44

а преподавателям, варачам.???
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:05

Он, наверное, газет не читает - их вернули ещё три года назад :
http://www.theinsider.ua/rus/politics/567a86080086c/
warlamp
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