За словами народних депутатів, мова йде про 230 тисяч пенсіонерів, які працювали в органах МВС.
Дивися повний текст Гройсман доручив відновити пільги для пенсіонерів МВС.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:44
Гройсман доручив відновити пільги для пенсіонерів МВС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман доручив відновити пільги для пенсіонерів МВС.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:05
Он, наверное, газет не читает - их вернули ещё три года назад :
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