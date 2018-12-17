Протягом наступних 2019-2020 років в Україні будуть обладнані 419 елементів напрямних острівців на смузі руху.
Дивися повний текст Протягом двох років в Україні з'явиться майже 500 острівців безпеки.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:18
Протягом двох років в Україні з'явиться майже 500...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Протягом двох років в Україні з'явиться майже 500 острівців безпеки.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:18
Давно хочу, чтобы на шоссе Украины были освещаемые пешеходные переходы. Полагаю, что этого хотят большинство водителей.
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