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Протягом двох років в Україні
з'явиться майже 500...

Протягом двох років в Україні з'явиться майже 500...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:18

Протягом двох років в Україні з'явиться майже 500...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом наступних 2019-2020 років в Україні будуть обладнані 419 елементів напрямних острівців на смузі руху.

Дивися повний текст Протягом двох років в Україні з'явиться майже 500 острівців безпеки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:18

Давно хочу, чтобы на шоссе Украины были освещаемые пешеходные переходы. Полагаю, что этого хотят большинство водителей.
avk
 
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