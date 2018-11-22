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Суркіс не зміг забрати землю під вертолітним майданчиком...
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:28
Пропонуємо до обговорення:
Суд не задовольнив позов ТОВ "Футбольний клуб "Динамо" Київ", яке вимагало визнати за ним право власності на земельну ділянку на Парковій дорозі у Києві, де розташований дата-центр "Парковий".
Дивися повний текст Суркіс не зміг забрати землю під вертолітним майданчиком Януковича
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:28
Цитаты из статьи:
"в 1981 году исполком Киевсовета передал во временное пользование “Динамо” 1,5 га на Парковой дороге для устройства учебно-тренировочного поля для стрельбы из лука"
"в 2001 году Киевсовет отменил решение исполкома от 1981 года"
Возникает естественный вопрос: почему Суркисы за 20 лет не сделали учебно-тренировочное поле для стрельбы из лука на отведенном им участке с целевым назначением?
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