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Українцям стали видавати менше субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:33
Пропонуємо до обговорення:
У міській місцевості субсидії призначені на суму 1,58 млрд грн, у сільській – 655 млн грн.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:33
Безработным перестали давать. Будет кризис неплатежей.
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