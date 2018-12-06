RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям стали
видавати менше субсидій

Українцям стали видавати менше субсидій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:33

Українцям стали видавати менше субсидій

Пропонуємо до обговорення:
У міській місцевості субсидії призначені на суму 1,58 млрд грн, у сільській – 655 млн грн.

Дивися повний текст Українцям стали видавати менше субсидій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86301
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:33

Безработным перестали давать. Будет кризис неплатежей.
Grisha1
 
Повідомлень: 114
З нами з: 29.11.18
Подякував: 45 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:09

  Grisha1 написав:Безработным перестали давать. Будет кризис неплатежей.


не будет. при отсутствии оплаты отрубят услугу, а если долг накопится до большого уровня - возьмут жильем.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2608
З нами з: 20.04.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:38

Самое печальное, что отказаться от услуг центрального отопления в многоквартирном доме практически невозможно. А потом за долги у тебя отберут квартиру. Это геноцид. Вопиющее нарушение прав человека. А в Европе хвалят Украину за успешные реформы. Просто бред.
ygn
 
Повідомлень: 2023
З нами з: 19.02.09
Подякував: 106 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВФ вимагає від України почати монетизацію субсидій скоріше
R2 » П'ят 21 гру, 2018 09:01
1 36
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 09:01
pobytt
«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу 1 ... 10, 11, 12
R2 » Чет 06 гру, 2018 13:21
116 10188
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 10:43
budivelnik
Українці стали витрачати на їжу ще більше грошей - Держстат
R2 » Пон 17 гру, 2018 10:27
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 10:27
LOKY

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5613)
21.12.2018 20:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.