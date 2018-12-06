У міській місцевості субсидії призначені на суму 1,58 млрд грн, у сільській – 655 млн грн.
Дивися повний текст Українцям стали видавати менше субсидій.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:33
Українцям стали видавати менше субсидій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям стали видавати менше субсидій.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:09
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:38
Самое печальное, что отказаться от услуг центрального отопления в многоквартирном доме практически невозможно. А потом за долги у тебя отберут квартиру. Это геноцид. Вопиющее нарушение прав человека. А в Европе хвалят Украину за успешные реформы. Просто бред.
Додано: Суб 22 гру, 2018 00:03
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