RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям стали
видавати менше субсидій

Українцям стали видавати менше субсидій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:33

Українцям стали видавати менше субсидій

Пропонуємо до обговорення:
У міській місцевості субсидії призначені на суму 1,58 млрд грн, у сільській – 655 млн грн.

Дивися повний текст Українцям стали видавати менше субсидій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86348
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:33

Безработным перестали давать. Будет кризис неплатежей.
Grisha1
 
Заблокований
Повідомлень: 131
З нами з: 29.11.18
Подякував: 47 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:09

  Grisha1 написав:Безработным перестали давать. Будет кризис неплатежей.


не будет. при отсутствии оплаты отрубят услугу, а если долг накопится до большого уровня - возьмут жильем.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 20.04.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:38

Самое печальное, что отказаться от услуг центрального отопления в многоквартирном доме практически невозможно. А потом за долги у тебя отберут квартиру. Это геноцид. Вопиющее нарушение прав человека. А в Европе хвалят Украину за успешные реформы. Просто бред.
ygn
 
Повідомлень: 2023
З нами з: 19.02.09
Подякував: 106 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:03

  Grisha1 написав:Безработным перестали давать. Будет кризис неплатежей.
Разве перестали? Я ради этого устроился в центр занятости.
-rx-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 358
З нами з: 12.05.16
Подякував: 50 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:08

  galex написав:
  Grisha1 написав:Безработным перестали давать. Будет кризис неплатежей.


не будет. при отсутствии оплаты отрубят услугу, а если долг накопится до большого уровня - возьмут жильем.

В доме у родственников "отрубили" услуги одному алкашу - свет восстановил через щиток, поставил буржуйку, труба торчит в окно, фекалии выливает в мусоропровод...весь дом как на пороховой бочке, квартиру не заберут потому что прописаны двое детей, все знают что ворует, милиция обходит стороной
Moimir
 
Повідомлень: 799
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:45

Re: Українцям стали видавати менше субсидій

  Moimir написав:В доме у родственников "отрубили" услуги одному алкашу - свет восстановил через щиток, поставил буржуйку, труба торчит в окно, фекалии выливает в мусоропровод...весь дом как на пороховой бочке, квартиру не заберут потому что прописаны двое детей, все знают что ворует, милиция обходит стороной


плохо конечно, но вы же представляете какая зрада будет если разрешить забирать квартиру даже с прописанными детьми.

ведь по сути здесь проблема не в законах, а в том, что хитрый вороватый гражданин нашел очередной способ "хакнуть систему". а некоторые например хакают ее путем личной выгоды при выборах, а потом жалуются на хитрую вороватую власть, избранную таким способом.

я конечно понимаю что ситуации разные, как и возможности жильцов, но представляя такую ситуацию в своем доме, думаю что на этапе отправки фекалий в мусоропровод произошел бы сбой вследствии отправки гражданина вслед за содержимым.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 20.04.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:56

  ygn написав:Самое печальное, что отказаться от услуг центрального отопления в многоквартирном доме практически невозможно. А потом за долги у тебя отберут квартиру. Это геноцид. Вопиющее нарушение прав человека. А в Европе хвалят Украину за успешные реформы. Просто бред.


возможно при согласии какого-то процента (50% ?) жильцов.
чисто физически, особенно если у квартиры нет "внешних" стен, можно хорошо заизолировать балконный выход и прохлада будет держаться за счет соседей. ну а счет в таком случае, если есть домовой счетчик, будет делиться теперь на меньшее число, т.е. де-факто соседи доплатят за вас.
ну или если вы уехали на месяц и согласны чтобы квартира промерзла хоть до нуля, возникнут проблемы с трубами.
Раскидываться "геноцидами" конечно нехорошо, это в стиле юли владимировны. в крайнем случае можно продать квартиру и купить попроще. однако соглашусь в том, что навязанная дорогая услуга это нехорошо.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 20.04.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям виплатять одразу дві пенсії: коли чекати...
R2 » Пон 24 гру, 2018 12:13
5 202
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 16:08
warlamp
МВФ вимагає від України почати монетизацію субсидій скоріше
R2 » П'ят 21 гру, 2018 09:01
1 51
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 09:01
pobytt
«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу 1 ... 10, 11, 12
R2 » Чет 06 гру, 2018 13:21
116 10315
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 10:43
budivelnik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.