У міській місцевості субсидії призначені на суму 1,58 млрд грн, у сільській – 655 млн грн.
Дивися повний текст Українцям стали видавати менше субсидій.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:33
Українцям стали видавати менше субсидій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям стали видавати менше субсидій.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:09
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:38
Самое печальное, что отказаться от услуг центрального отопления в многоквартирном доме практически невозможно. А потом за долги у тебя отберут квартиру. Это геноцид. Вопиющее нарушение прав человека. А в Европе хвалят Украину за успешные реформы. Просто бред.
Додано: Суб 22 гру, 2018 00:03
Додано: Суб 22 гру, 2018 14:08
В доме у родственников "отрубили" услуги одному алкашу - свет восстановил через щиток, поставил буржуйку, труба торчит в окно, фекалии выливает в мусоропровод...весь дом как на пороховой бочке, квартиру не заберут потому что прописаны двое детей, все знают что ворует, милиция обходит стороной
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:45
Re: Українцям стали видавати менше субсидій
плохо конечно, но вы же представляете какая зрада будет если разрешить забирать квартиру даже с прописанными детьми.
ведь по сути здесь проблема не в законах, а в том, что хитрый вороватый гражданин нашел очередной способ "хакнуть систему". а некоторые например хакают ее путем личной выгоды при выборах, а потом жалуются на хитрую вороватую власть, избранную таким способом.
я конечно понимаю что ситуации разные, как и возможности жильцов, но представляя такую ситуацию в своем доме, думаю что на этапе отправки фекалий в мусоропровод произошел бы сбой вследствии отправки гражданина вслед за содержимым.
Додано: Пон 24 гру, 2018 18:56
возможно при согласии какого-то процента (50% ?) жильцов.
чисто физически, особенно если у квартиры нет "внешних" стен, можно хорошо заизолировать балконный выход и прохлада будет держаться за счет соседей. ну а счет в таком случае, если есть домовой счетчик, будет делиться теперь на меньшее число, т.е. де-факто соседи доплатят за вас.
ну или если вы уехали на месяц и согласны чтобы квартира промерзла хоть до нуля, возникнут проблемы с трубами.
Раскидываться "геноцидами" конечно нехорошо, это в стиле юли владимировны. в крайнем случае можно продать квартиру и купить попроще. однако соглашусь в том, что навязанная дорогая услуга это нехорошо.
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