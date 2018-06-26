Міжбанк: долар знизили агресивні продажі ВКВ...

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Пробежался по магазинам на выходных, чтобы оценить качество спроса. Ажиотажа нет нигде.
Все это было ожидаемо. Импорт потребительский зачах. Магазины уже реально снижают цен. Порошенко молодец. Введение ВП в том числе дало реальный рост патриотизма в вопросах поддержки своего производства. Украинцы вовсю экономят на импорте.
Поддерживаю эту тенденцию. Она полезна для страны.
Кстати, судя по статье и картинки в ней стальные зажимы для денег становятся очень популярными. В принципе это красиво, удобно и безопасно.