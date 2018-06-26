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Міжбанк: долар знизили
агресивні продажі ВКВ...

Міжбанк: долар знизили агресивні продажі ВКВ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:19

Міжбанк: долар знизили агресивні продажі ВКВ...

Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в секторі долара в середу стартували з рівнів попереднього закриття 27,77/27,80 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: долар знизили агресивні продажі ВКВ експортерами і новина про відновлення \"відносин\" Києва з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:19

Пробежался по магазинам на выходных, чтобы оценить качество спроса. Ажиотажа нет нигде.

Все это было ожидаемо. Импорт потребительский зачах. Магазины уже реально снижают цен. Порошенко молодец. Введение ВП в том числе дало реальный рост патриотизма в вопросах поддержки своего производства. Украинцы вовсю экономят на импорте.

Поддерживаю эту тенденцию. Она полезна для страны.

Кстати, судя по статье и картинки в ней стальные зажимы для денег становятся очень популярными. В принципе это красиво, удобно и безопасно.

http://domservice.ho.ua/tohouseholders/ ... helyy.html
buratinyo
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