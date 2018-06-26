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Міжбанк: долар знизили
агресивні продажі ВКВ...

Міжбанк: долар знизили агресивні продажі ВКВ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:19

Міжбанк: долар знизили агресивні продажі ВКВ...

Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в секторі долара в середу стартували з рівнів попереднього закриття 27,77/27,80 UAH/USD віртуально, без угод.

Дивися повний текст Міжбанк: долар знизили агресивні продажі ВКВ експортерами і новина про відновлення \"відносин\" Києва з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:19

Пробежался по магазинам на выходных, чтобы оценить качество спроса. Ажиотажа нет нигде.

Все это было ожидаемо. Импорт потребительский зачах. Магазины уже реально снижают цен. Порошенко молодец. Введение ВП в том числе дало реальный рост патриотизма в вопросах поддержки своего производства. Украинцы вовсю экономят на импорте.

Поддерживаю эту тенденцию. Она полезна для страны.

Кстати, судя по статье и картинки в ней стальные зажимы для денег становятся очень популярными. В принципе это красиво, удобно и безопасно.

http://domservice.ho.ua/tohouseholders/ ... helyy.html
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:56

  buratinyo написав:Все это было ожидаемо. Импорт потребительский зачах. Магазины уже реально снижают цен. Порошенко молодец. Введение ВП в том числе дало реальный рост патриотизма в вопросах поддержки своего производства. Украинцы вовсю экономят на импорте.


делать статистические выводы на основании своих личных пробежек по магазам может только очень недалекий человек. импорт растет
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:47

  trololo написав:
  buratinyo написав:Все это было ожидаемо. Импорт потребительский зачах. Магазины уже реально снижают цен. Порошенко молодец. Введение ВП в том числе дало реальный рост патриотизма в вопросах поддержки своего производства. Украинцы вовсю экономят на импорте.


делать статистические выводы на основании своих личных пробежек по магазам может только очень недалекий человек. импорт растет


Мое поверхностное исследование касалось именно потребительского импорта. Официальных данных ведь еще нет. В принципе не возражаю, пусть не далекий. Я живу ведь не в Киеве и не на самом последнем этаже как вы и т.д. :wink: Мне не видно роста продаж.

А ссылка есть на рост именно потребительского импорта от минстата или ФСУ? А то надоело искать темную кошку в темной комнате, даже если она туда случайно забежала.
buratinyo
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