Міжбанк: долар знизили агресивні продажі ВКВ...

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Пробежался по магазинам на выходных, чтобы оценить качество спроса. Ажиотажа нет нигде.
Все это было ожидаемо. Импорт потребительский зачах. Магазины уже реально снижают цен. Порошенко молодец. Введение ВП в том числе дало реальный рост патриотизма в вопросах поддержки своего производства. Украинцы вовсю экономят на импорте.
Поддерживаю эту тенденцию. Она полезна для страны.
Кстати, судя по статье и картинки в ней стальные зажимы для денег становятся очень популярными. В принципе это красиво, удобно и безопасно.
buratinyo написав:Все это было ожидаемо. Импорт потребительский зачах. Магазины уже реально снижают цен. Порошенко молодец. Введение ВП в том числе дало реальный рост патриотизма в вопросах поддержки своего производства. Украинцы вовсю экономят на импорте.
делать статистические выводы на основании своих личных пробежек по магазам может только очень недалекий человек. импорт растет
buratinyo написав:Все это было ожидаемо. Импорт потребительский зачах. Магазины уже реально снижают цен. Порошенко молодец. Введение ВП в том числе дало реальный рост патриотизма в вопросах поддержки своего производства. Украинцы вовсю экономят на импорте.
делать статистические выводы на основании своих личных пробежек по магазам может только очень недалекий человек. импорт растет
Мое поверхностное исследование касалось именно потребительского импорта. Официальных данных ведь еще нет. В принципе не возражаю, пусть не далекий. Я живу ведь не в Киеве и не на самом последнем этаже как вы и т.д. Мне не видно роста продаж.
А ссылка есть на рост именно потребительского импорта от минстата или ФСУ? А то надоело искать темную кошку в темной комнате, даже если она туда случайно забежала.