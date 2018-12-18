|
|
Набрав чинності новий порядок розмитнення "єврономерів"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:24
Пропонуємо до обговорення:
Тепер митна вартість розмитнення авто визначається наданими документами на нього.
Дивися повний текст Набрав чинності новий порядок розмитнення \"єврономерів\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86294
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:24
Почнуться Панемери по 500Є
-
manko74
-
-
- Повідомлень: 459
- З нами з: 29.09.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|68
|
П'ят 21 гру, 2018 09:10
pobytt
|
|0
|47
|
П'ят 21 гру, 2018 08:18
R2
|
|5
|334
|
Чет 20 гру, 2018 02:47
EKO