Тепер митна вартість розмитнення авто визначається наданими документами на нього.
Дивися повний текст Набрав чинності новий порядок розмитнення \"єврономерів\".
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:24
Набрав чинності новий порядок розмитнення "єврономерів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набрав чинності новий порядок розмитнення \"єврономерів\".
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:01
Нужно как в старой Византии - если у таможни есть подозрения в заниженной стоимости, она может купить у декларанта товар по именно той цене что он декларирует.
И не будет машин премиум по 500 евро.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:53
хорошая идея но на практике малореализуемая
главное оружие рашистов - ложь
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