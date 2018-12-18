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Набрав чинності новий порядок
розмитнення "єврономерів"

Набрав чинності новий порядок розмитнення "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:24

Набрав чинності новий порядок розмитнення "єврономерів"

Пропонуємо до обговорення:
Тепер митна вартість розмитнення авто визначається наданими документами на нього.

Дивися повний текст Набрав чинності новий порядок розмитнення \"єврономерів\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:24

Почнуться Панемери по 500Є
manko74
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:01

Нужно как в старой Византии - если у таможни есть подозрения в заниженной стоимости, она может купить у декларанта товар по именно той цене что он декларирует.

И не будет машин премиум по 500 евро.
stirol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:53

  stirol написав:Нужно как в старой Византии - если у таможни есть подозрения в заниженной стоимости, она может купить у декларанта товар по именно той цене что он декларирует.

И не будет машин премиум по 500 евро.


хорошая идея :) но на практике малореализуемая
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:29

Ваш канал @Finance_ukr і ваші співробітники з початку того як написати заголовок повідомлення то їм потрібно було би ліпше прочитати постанову,а потім писати Постановление регламентирует правила растаможивания “еврономеров” .З яких пір держава розмитнює ЄВРОНОМЕРА,а не автомобілі з єврономерами.Вчіться грамоти1. Затвердити Тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, що додається.
dimon12200008
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