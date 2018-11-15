RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Все, що заборонено - Нацбанк
оприлюднив перелік...

Все, що заборонено - Нацбанк оприлюднив перелік...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:30

Все, що заборонено - Нацбанк оприлюднив перелік...

Пропонуємо до обговорення:
Обов'язковий продаж валютної виручки зберегли, але граничний термін виконання контрактів подвоїли.

Дивися повний текст Все, що заборонено - Нацбанк оприлюднив перелік тимчасових обмежень на валютному ринку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86294
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:30

ну и где банкоматы которые выдают валюту, колитесь.
Juna
 
Повідомлень: 264
З нами з: 27.10.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, Волгарь і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ розширив перелік підстав для проведення інспекційних...
R2 » Пон 17 гру, 2018 15:53
1 28
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 гру, 2018 15:54
nalim
НБУ оприлюднив список 25 банків - порушників нормативів
R2 » Вів 20 лис, 2018 11:18
3 167
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 14:05
Omega
Нацбанк випустив шестикутні монети (фото)
R2 » Чет 15 лис, 2018 23:12
5 361
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 18:45
edvardd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.