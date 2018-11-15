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Все, що заборонено - Нацбанк оприлюднив перелік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Обов'язковий продаж валютної виручки зберегли, але граничний термін виконання контрактів подвоїли.
Дивися повний текст Все, що заборонено - Нацбанк оприлюднив перелік тимчасових обмежень на валютному ринку
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:30
ну и где банкоматы которые выдают валюту, колитесь.
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Juna
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