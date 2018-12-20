Про це заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати в \"Нафтогазі\".
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:46
Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати в \"Нафтогазі\".
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:46
Бла-бла-бла пиар.Обещать что то в марте-это попросту сотрясать воздух.все знают свои рейтинги и давно собрали "чемоданы".Хотел бы реально пресечь этот циничный беспредел,сделал бы это пол года назад,когда нафтогазовские "трудяги" раздербанили миллионы долларов.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:06
Re: Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати.
вот же дятел социалистический.
если уже свербит, пусть возьмется за укрпочту. вот там зп как-то не соответствует генерируемой прибыли. да и прибыли как-то не наблюдается.
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