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Гройсман розповів, коли
візьметься за надмірні зарплати...

Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:46

Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати в \"Нафтогазі\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:46

Бла-бла-бла пиар.Обещать что то в марте-это попросту сотрясать воздух.все знают свои рейтинги и давно собрали "чемоданы".Хотел бы реально пресечь этот циничный беспредел,сделал бы это пол года назад,когда нафтогазовские "трудяги" раздербанили миллионы долларов.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:59

Как его прет перед выборами. Весь в трудах весь в заботах.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:06

Re: Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати.

вот же дятел социалистический.
если уже свербит, пусть возьмется за укрпочту. вот там зп как-то не соответствует генерируемой прибыли. да и прибыли как-то не наблюдается.
galex
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