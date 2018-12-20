Про це заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати в \"Нафтогазі\".
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:46
Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати в \"Нафтогазі\".
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:46
Бла-бла-бла пиар.Обещать что то в марте-это попросту сотрясать воздух.все знают свои рейтинги и давно собрали "чемоданы".Хотел бы реально пресечь этот циничный беспредел,сделал бы это пол года назад,когда нафтогазовские "трудяги" раздербанили миллионы долларов.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:06
Re: Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати.
вот же дятел социалистический.
если уже свербит, пусть возьмется за укрпочту. вот там зп как-то не соответствует генерируемой прибыли. да и прибыли как-то не наблюдается.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:11
Потому что Нефтегаз в своей отрасли - 100%-ый монополист на рынке оптовых поставок и транзита, 90%-ый - на рынке импорта и 75%-ый на рынке добычи. А Укрпочте приходится делить свой рынок с частной Новой Почтой (уже) пополам!
Поэтому Нефтегаз может устанавливать дискриминационные тарифы, и таким (только таким) способом увеличивать прибыль, а Укрпочта - нет, или придется уйти с рынка в отсутствие спроса.
Вот вам и вся разница. А сказки про "эффективность" менеджмента Нефтегаза оставьте за пределами финансового форума, где в большинстве своем не понимают инструменты повышения прибыльности естественной монополии, и оттого могут в них поверить.
Что касается непосредственно размеров ЗП руководства госкомпаний - лично я считаю текущий их уровень несколько завышенным. Это касается в большей степени Нефтегаза и в меньшей - Укрпочты.
Рыночные зарплаты на крупных предприятиях для директоров направлений составляют 150-300 тыс грн в мес, для генеральных директоров - 250-600 тыс грн в мес.
А вот что прям выходит из ряда вон - так это самоназначаемые миллиардные бонусы в Нефтегазе по надуманным заслугам. Кейс их выплаты должен войти в учебники по криминальному праву как пример злоупотребления служебным положением.
Выражу предположение, что без крыши (а значит и отката) Главы МЭРТ и Премьер-министра такие начисления были бы невозможны
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