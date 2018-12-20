Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати...

Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:11

galex написав: если уже свербит, пусть возьмется за укрпочту. вот там зп как-то не соответствует генерируемой прибыли. да и прибыли как-то не наблюдается. если уже свербит, пусть возьмется за укрпочту. вот там зп как-то не соответствует генерируемой прибыли. да и прибыли как-то не наблюдается.

Потому что Нефтегаз в своей отрасли - 100%-ый монополист на рынке оптовых поставок и транзита, 90%-ый - на рынке импорта и 75%-ый на рынке добычи. А Укрпочте приходится делить свой рынок с частной Новой Почтой (уже) пополам!Поэтому Нефтегаз может устанавливать дискриминационные тарифы, и таким (только таким) способом увеличивать прибыль, а Укрпочта - нет, или придется уйти с рынка в отсутствие спроса.Вот вам и вся разница. А сказки про "эффективность" менеджмента Нефтегаза оставьте за пределами финансового форума, где в большинстве своем не понимают инструменты повышения прибыльности естественной монополии, и оттого могут в них поверить.Что касается непосредственно размеров ЗП руководства госкомпаний - лично я считаю текущий их уровень несколько завышенным. Это касается в большей степени Нефтегаза и в меньшей - Укрпочты.Рыночные зарплаты на крупных предприятиях для директоров направлений составляют 150-300 тыс грн в мес, для генеральных директоров - 250-600 тыс грн в мес.А вот что прям выходит из ряда вон - так это самоназначаемые миллиардные бонусы в Нефтегазе по надуманным заслугам. Кейс их выплаты должен войти в учебники по криминальному праву как пример злоупотребления служебным положением.Выражу предположение, что без крыши (а значит и отката) Главы МЭРТ и Премьер-министра такие начисления были бы невозможны