Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати...

Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:49

zРадио написав: Потому что Нефтегаз в своей отрасли - 100%-ый монополист на рынке оптовых поставок и транзита, 90%-ый - на рынке импорта и 75%-ый на рынке добычи. А Укрпочте приходится делить свой рынок с частной Новой Почтой (уже) пополам!

Потому что Нефтегаз в своей отрасли - 100%-ый монополист на рынке оптовых поставок и транзита, 90%-ый - на рынке импорта и 75%-ый на рынке добычи. А Укрпочте приходится делить свой рынок с частной Новой Почтой (уже) пополам!

Поэтому Нефтегаз может устанавливать дискриминационные тарифы, и таким (только таким) способом увеличивать прибыль, а Укрпочта - нет, или придется уйти с рынка в отсутствие спроса.

Вот вам и вся разница. А сказки про "эффективность" менеджмента Нефтегаза оставьте за пределами финансового форума, где в большинстве своем не понимают инструменты повышения прибыльности естественной монополии, и оттого могут в них поверить.

Что касается непосредственно размеров ЗП руководства госкомпаний - лично я считаю текущий их уровень несколько завышенным. Это касается в большей степени Нефтегаза и в меньшей - Укрпочты.

Рыночные зарплаты на крупных предприятиях для директоров направлений составляют 150-300 тыс грн в мес, для генеральных директоров - 250-600 тыс грн в мес.



А вот что прям выходит из ряда вон - так это самоназначаемые миллиардные бонусы в Нефтегазе по надуманным заслугам. Кейс их выплаты должен войти в учебники по криминальному праву как пример злоупотребления служебным положением.

Выражу предположение, что без крыши (а значит и отката) Главы МЭРТ и Премьер-министра такие начисления были бы невозможны



никто конкурировать не запрещает. тут многие рассказывают сказки о себестоимости 20-40$ - так добывайте и продавайте населению дешевле 8 грн - еще и озолотитесь. но нет желающих ибо реальная себестоимость чуть иная.монополист он по той причине что имеет соц.обязательства продавать обгазам по дешевке. в то время как на рынке газ торуется по 12 грн.Нефтегаз не устанавливает тарифы. Более того, комиссия которая их устанавливает в этой борьбе Коболева и Фирташа выступает как раз чаще на стороне второго.Укрпочта улучшилась, но все равно не тянет даже близко к уровню НП.как видим, сказочник здесь исключительно вы.мое мнение - нужно смотреть какие суммы вращаются и что "на кону" - исходя из этого выбирать уровень компетентности. "директор направления" - вещь относительная. при взгляде на зарплатную ведомость с кучей директоров вспомнилась эта болячка госструктур, где даже самый минимальный юнит "ведущий специалист".как говорится "одни директора сидят - некотого и на...й послать".хотя конечно я не вникал детально в кадровую структуру, может я и неправ, и там все логично и грамотно структурировано. однако результат таки намекает.предположения без фактов имеют нулевую ценность.кроме того, думаю эти дамы и господа немножко лучше осведомлены что и к чему.кстати это как раз решение набсовета.До наглядової ради Нафтогазу увійшли незалежні директори: Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція), Амос Хохштайн (США) та Стівен Хейсом (Канада). Крім того, уряд обрав Володимира Кудрицького (Україна) та Сергія Попика (Україна) представниками держави, до складу яких входить Володимир Демчишин (Україна), який є членом наглядової ради з моменту її формування у другому кварталі 2016 року.так что независимо от того, отстаиваете ли вы интересы газпрома или кого-то из украинских "оппозиционеров" типа бени-юли, которых слегка отодвинули от корыта, лично я предпочитаю смотреть на вот эту картинку - как ежедневно долг россии растет чуть более чем на полугодовую зарплату Коболева.