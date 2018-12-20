Про це заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати в \"Нафтогазі\".
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:46
Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати в \"Нафтогазі\".
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:46
Бла-бла-бла пиар.Обещать что то в марте-это попросту сотрясать воздух.все знают свои рейтинги и давно собрали "чемоданы".Хотел бы реально пресечь этот циничный беспредел,сделал бы это пол года назад,когда нафтогазовские "трудяги" раздербанили миллионы долларов.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:06
Re: Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати.
вот же дятел социалистический.
если уже свербит, пусть возьмется за укрпочту. вот там зп как-то не соответствует генерируемой прибыли. да и прибыли как-то не наблюдается.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:11
Потому что Нефтегаз в своей отрасли - 100%-ый монополист на рынке оптовых поставок и транзита, 90%-ый - на рынке импорта и 75%-ый на рынке добычи. А Укрпочте приходится делить свой рынок с частной Новой Почтой (уже) пополам!
Поэтому Нефтегаз может устанавливать дискриминационные тарифы, и таким (только таким) способом увеличивать прибыль, а Укрпочта - нет, или придется уйти с рынка в отсутствие спроса.
Вот вам и вся разница. А сказки про "эффективность" менеджмента Нефтегаза оставьте за пределами финансового форума, где в большинстве своем не понимают инструменты повышения прибыльности естественной монополии, и оттого могут в них поверить.
Что касается непосредственно размеров ЗП руководства госкомпаний - лично я считаю текущий их уровень несколько завышенным. Это касается в большей степени Нефтегаза и в меньшей - Укрпочты.
Рыночные зарплаты на крупных предприятиях для директоров направлений составляют 150-300 тыс грн в мес, для генеральных директоров - 250-600 тыс грн в мес.
А вот что прям выходит из ряда вон - так это самоназначаемые миллиардные бонусы в Нефтегазе по надуманным заслугам. Кейс их выплаты должен войти в учебники по криминальному праву как пример злоупотребления служебным положением.
Выражу предположение, что без крыши (а значит и отката) Главы МЭРТ и Премьер-министра такие начисления были бы невозможны
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:49
Re: Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати.
никто конкурировать не запрещает. тут многие рассказывают сказки о себестоимости 20-40$ - так добывайте и продавайте населению дешевле 8 грн - еще и озолотитесь. но нет желающих ибо реальная себестоимость чуть иная.
монополист он по той причине что имеет соц.обязательства продавать обгазам по дешевке. в то время как на рынке газ торуется по 12 грн.
Нефтегаз не устанавливает тарифы. Более того, комиссия которая их устанавливает в этой борьбе Коболева и Фирташа выступает как раз чаще на стороне второго.
Укрпочта улучшилась, но все равно не тянет даже близко к уровню НП.
как видим, сказочник здесь исключительно вы.
мое мнение - нужно смотреть какие суммы вращаются и что "на кону" - исходя из этого выбирать уровень компетентности. "директор направления" - вещь относительная. при взгляде на зарплатную ведомость с кучей директоров вспомнилась эта болячка госструктур, где даже самый минимальный юнит "ведущий специалист".
как говорится "одни директора сидят - некотого и на...й послать".
хотя конечно я не вникал детально в кадровую структуру, может я и неправ, и там все логично и грамотно структурировано. однако результат таки намекает.
предположения без фактов имеют нулевую ценность.
кроме того, думаю эти дамы и господа немножко лучше осведомлены что и к чему.
кстати это как раз решение набсовета.
До наглядової ради Нафтогазу увійшли незалежні директори: Клер Споттісвуд (Велика Британія), Бруно Лескуа (Франція), Амос Хохштайн (США) та Стівен Хейсом (Канада). Крім того, уряд обрав Володимира Кудрицького (Україна) та Сергія Попика (Україна) представниками держави, до складу яких входить Володимир Демчишин (Україна), який є членом наглядової ради з моменту її формування у другому кварталі 2016 року.
так что независимо от того, отстаиваете ли вы интересы газпрома или кого-то из украинских "оппозиционеров" типа бени-юли, которых слегка отодвинули от корыта, лично я предпочитаю смотреть на вот эту картинку - как ежедневно долг россии растет чуть более чем на полугодовую зарплату Коболева.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:48
Да вы хоть законы Украины почитайте в дополнение к методичкам - Нефтегаз является единственным хозяином и распорядителем газотранспортной системы. Вы в чем газ поставлять будете - в надувных шариках, или карманных зажигалках? И какой "независимый" добытчик станет продавать свои 1-3-10% общего объема рынка дешевле монополиста, продающего свои 75% общего объема рынка? "Вы какие институты кончали"? (с)
Технически тарифы действительно устанавливает НКРЭКУ, а не Нефтегаз, но обе эти структуры государственные, и руководит ими (Президент и Премьер через МЭРТ) одна команда. Поэтому ваша манипуляция не удалась, но если уж вы предпочли выпендриться, то тогда вам придется признать, что "заслуги" руководства Нефтегаза по факту еще ниже озвученных мной - они даже не формировали дискриминационные тарифы, они просто исполнили решение регулятора (очень тяжелая работа - тарифы менять )
И? Да будет вам известно, что практика независимых директоров применяется в мире уже более 60 лет, и это почему то не обезопасило такие компании, как Worldcom, Enron, BP, Petrobras, Volkswagen, Lehman Brothers, Olympus и др. от злонамеренных действий менеджмента, направленных на собственное обогащение, и приведших к убыткам акционеров, государств и общества на много миллиардов долларов по каждому отдельному кейсу!
Не нужно мне формулировать закрытые пропагандонские вопросы в ключе - вы либо это, либо то. Я не это и не то! Я отстаиваю свои интересы потребителя!
А счетчик виртуального долга Газпрома - ну смотрите, если он на вас успокаивающе действует. Я ж не доктор, чтобы с вашей патологией разбираться.
Реальные цифры украинского интереса в отношениях с Газпромом говорят сами за себя: среднегодовой доход от транзита до запуска СП1 - 3-5 млрд долларов, с запуском СП1 - 2-3 млрд долларов, с будущим запуском СП2 (и/или других газопроводов в обход Украины) - 0.5-1(?) млрд долларов.
Вот вам и результат "дальновидности" и "профессионализма" не только нынешнего руководства Нефтегаза, но и папередников за 15 лет
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:00
Re: Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати.
НП дороже УП но сервис лучше как и покрытие отделениями. Кстати они прекрасно гармонируют есть что выбирать или сервис или стоимость. Заметьте тут керманычи не суют свои реХформаторские рученки и все прекрасно работает. А есть еще Мист Экспрес, Автолюкс, Интайм ... и пр перевозчики и логистические конторы.. в общем это то сегмент про который можно сказать - у нас есть конкурентный рынок.
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