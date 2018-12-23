Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати...
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zРадио написав:Потому что Нефтегаз в своей отрасли - 100%-ый монополист на рынке оптовых поставок и транзита, 90%-ый - на рынке импорта и 75%-ый на рынке добычи. А Укрпочте приходится делить свой рынок с частной Новой Почтой (уже) пополам!
никто конкурировать не запрещает. тут многие рассказывают сказки о себестоимости 20-40$ - так добывайте и продавайте населению дешевле 8 грн - еще и озолотитесь. но нет желающих ибо реальная себестоимость чуть иная. монополист он по той причине что имеет соц.обязательства продавать обгазам по дешевке. в то время как на рынке газ торуется по 12 грн.
Дальше смысла Вас читать нет. Получите лицензию сегодня на исследования и разработку недр. В текущих реалиях такие лицензии могут получить только "свои" люди, чем собственно Медведчук (агент Кремля между прочим со слов нашего же Гаранта) через подставные шаражкины конторы с уставными капиталлами по пару тысяч гривен и директорами-маникюрщицами и занимается.
Так что прекращайте клоунаду на финансовом форуме. Тут не бабушки на лавочке, которые верят таким бредням и пересказывают потом подружкам. Тут народ поначитаннее и с аналитическим складом ума сидит.
Востаннє редагувалось Imp в Суб 22 гру, 2018 14:25, всього редагувалось 2 разів.
Kart написав:Верящие в себестоимость газа $40 - маргиналы и упоротые сектанты. Но при этом они ничем не отличаются от таких же упоротых сектантов, верящих в священность и божественную неприкасаемость формулы импортного паритета ("Дюссельдорф+"), которая, по их мнению, прописана в законах Вселенной, не иначе.
Если себестоимость собственной добычи $150, а импортный газ $300, то в зависимости от процента покрытия потребностей собственным газом, цена должна находиться где-то между $150 и $300.
Мда. А как назвать Вас после таких слов, если по отчетам самой Укргазодобычи за 2016-й год себестоимость газа 2468 грн, и из них 1862 - это налоги? Т.е. реальная себестоимость всего 606 гривен, что на сегодня аж 22$? Это реальная себестоимость по официальным финансовым отчетам Укргаздобычи. Прибавьте сюда транспортные затраты в 732 гривны (тоже официальная цифра) и получаете 48$. И о это уже не себестоимость добытого газа, а себестоимость доставленного вам в конфорку газа.
Как там: маргиналы, упоротые, сектанты. Какой эпитет подберете себе после этого?
zРадио написав:Да вы хоть законы Украины почитайте в дополнение к методичкам - Нефтегаз является единственным хозяином и распорядителем газотранспортной системы. Вы в чем газ поставлять будете - в надувных шариках, или карманных зажигалках? (с)
ну ерунда же. Нафтогаз заканчивается тем, что продает газ по фиксированной кабмином цене облгазам Фирташа. которые стоят между Нафтогазо поинтересуйтесь новостями на тему войны Нафтогаза и Фирташа.
впрочем не удивительно от ника со зрадой, то есть изначального намека на необъективность освещения событий.
И какой "независимый" добытчик станет продавать свои 1-3-10% общего объема рынка дешевле монополиста, продающего свои 75% общего объема рынка? "Вы какие институты кончали"?
а в чем проблема? вот например в Киеве в основном отапливает Киевэнерго, но кусочек - Евро-реконструкция. И делает это чуть дешевле. И агитирует переходить на сторону с печеньками. если бы себестоимость была как вы писали 3200, я бы например продавал по 6400, имея 100% маржи и переманивая к себе пользователей более низкой ценой. может у вас с институтами что-то не так?
Imp написав:Мда. А как назвать Вас после таких слов, если по отчетам самой Укргазодобычи за 2016-й год себестоимость газа 2468 грн, и из них 1862 - это налоги? Т.е. реальная себестоимость всего 606 гривен, что на сегодня аж 22$? Это реальная себестоимость по официальным финансовым отчетам Укргаздобычи. Прибавьте сюда транспортные затраты в 732 гривны (тоже официальная цифра) и получаете 48$. И о это уже не себестоимость добытого газа, а себестоимость доставленного вам в конфорку газа.
Как там: маргиналы, упоротые, сектанты. Какой эпитет подберете себе после этого?
вы повторяете фигню из статьи Гольдарба, которую сегодня уже писал rjkz интересно это совпадение или как-то связано?
чтоб 2 раза не печатать, скопирую
это не просто "эксперт", это довольно неглупый чел, более 10 лет работавший донецким прокурором, при яныке, как это было часто тогда с донецкими чиновниками, перевели в Киев
З травня 2013 року по сьогоднішній день Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України, до складу якого входить управління з корупції Міністерства оборони України, очолює Гольдарб Максим Юрійович. Таким чином, М.Ю.Гольдарб очолює основний антикорупційний та контролюючий орган Міністерства оборони України.
Свого часу в ЗМІ вже з’являлась інформація про те, як прокурор Деснянського району М.Ю.Гольдарб, що був широко відомий лише у вузьких донецьких колах під прізвиськом «Конверт», полюбляв отримувати хабарі в конвертах та «стригти» ринки на піднаглядній території. Згодом Гольдарб був переведений з Донецька до Києва, до продовжив свою нечисту справу.
М.Ю.Гольдарб народився у м. Ліпки, Тульської обл., Російської федерації. Згодом в 90-х роках переїхав до м. Донецьк, де у 1999 році закінчив юридичний факультет Донецького національного університету за спеціальністю правознавство.
Розпочав свою кар’єру в органах прокуратури, де понад 10-ти років проходив службу на прокурорських посадах в м. Донецьк та Донецькій області."
там еще была тема по его связях с Лебедевым, так что это не пиар а серьезная системная работа либо на яныковских недобитков либо на РФ (что в общем на данный момент почти синонимы).
а когда рядом еще соратничают Мураев и newsone, то это уже по сути клеймо на человеке
Imp написав:Мда. А как назвать Вас после таких слов, если по отчетам самой Укргазодобычи за 2016-й год себестоимость газа 2468 грн, и из них 1862 - это налоги? Т.е. реальная себестоимость всего 606 гривен, что на сегодня аж 22$?
лучше придумайте как назвать человека, который всерьез пишет о себестоимости газа 22$ это примерно на уровне умственного развития "избиратель Тимошенко" ))
Imp написав:Дальше смысла Вас читать нет. Получите лицензию сегодня на исследования и разработку недр. В текущих реалиях такие лицензии могут получить только "свои" люди, чем собственно Медведчук (агент Кремля между прочим со слов нашего же Гаранта) через подставные шаражкины конторы с уставными капиталлами по пару тысяч гривен и директорами-маникюрщицами и занимается.
так получается Нафтогаз и Коболев не "свои люди". Ибо приходится на разрешительные органы давить со всех сторон, так как их действия похожи на скрытый саботаж, пока даже с трудом и помощью Гройсмана удается.
К сожалению, мы пока очень толерантны. Было бы веселее, если бы флешмоб регионалов по прыжкам из окон поддержали всякие мураевы, медведчуки, их подпевалы типа гольдарба и прочие...
Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) препятствует нормальной работе НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних компаний. Об этом глава правления НАК Андрей Коболев заявил в кулуарах 14-й ежегодной конференции YES, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Они не только не продлевают лицензии "Укрнафты" по решению суда, но и забирают лицензии "Нафтогаза", не продлевают лицензии "Укргаздобычи", – сказал Коболев.
Глава "Нафтогаза" уточнил, что 14 сентября было решение суда первой инстанции, инициированное Госгеонедрами, о приостановлении действия ряда лицензий.
"Мы еще поборемся", – подчеркнул глава НАК.
При этом Коболев затруднился предположить, чем руководствуется ведомство в таких действиях, однако сказал, что советовал руководству Госгеонедр "жить не одной каденцией".
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в Госгеонедрах, отметил, что систему ведомства "надо перестраивать с точки зрения ее прозрачности".
Глава правительства также заявил, что готов и далее поддерживать "Укргаздобычу" в ее работе по наращиванию добычи.
"Вы же знаете, что я поддерживаю "Укргаздобычу". А иначе как бы они добились роста добычи на 600-700 млн кубов в год? Без моей помощи, они, наверное, ни одного куба не добыли бы", – сказал Гройсман.
з.ы. выделенное особо повеселило. то есть факт того что мертвечук кум путина - это так, неважно, а вот Гаранту вы верите больше? ))
galex написав:лучше придумайте как назвать человека, который всерьез пишет о себестоимости газа 22$ это примерно на уровне умственного развития "избиратель Тимошенко" ))
Та чого там думати - проплачений пропагандон. І що характерно - виборці Тимошенко серйозно вірять, що вона знизить ціну газу вдвічі, навіть на секунду не замислюючись - а що буде далі? Де брати гроші на виплату боргів, що буде з курсом чи навіть дефолтом? Якщо ми, за останні роки, зробили кілька кроків від прірви, то популісти з радістю в неї стрибнуть. Єдина надія - що вони не повні дебіли. Покерфейсом кредиторів не обдуриш, жарти скінчились.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...