Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати...

Додано: Пон 24 гру, 2018 22:41

Imp написав: Дальше смысла Вас читать нет. Получите лицензию сегодня на исследования и разработку недр. В текущих реалиях такие лицензии могут получить только "свои" люди, чем собственно Медведчук (агент Кремля между прочим со слов нашего же Гаранта) через подставные шаражкины конторы с уставными капиталлами по пару тысяч гривен и директорами-маникюрщицами и занимается. Дальше смысла Вас читать нет. Получите лицензию сегодня на исследования и разработку недр. В текущих реалиях такие лицензии могут получить только "свои" люди, чем собственночерез подставные шаражкины конторы с уставными капиталлами по пару тысяч гривен и директорами-маникюрщицами и занимается.

так получается Нафтогаз и Коболев не "свои люди". Ибо приходится на разрешительные органы давить со всех сторон, так как их действия похожи на скрытый саботаж, пока даже с трудом и помощью Гройсмана удается.К сожалению, мы пока очень толерантны. Было бы веселее, если бы флешмоб регионалов по прыжкам из окон поддержали всякие мураевы, медведчуки, их подпевалы типа гольдарба и прочие...Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) препятствует нормальной работе НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерних компаний.Об этом глава правления НАК Андрей Коболев заявил в кулуарах 14-й ежегодной конференции YES, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина."Они не только не продлевают лицензии "Укрнафты" по решению суда, но и забирают лицензии "Нафтогаза", не продлевают лицензии "Укргаздобычи", – сказал Коболев.Глава "Нафтогаза" уточнил, что 14 сентября было решение суда первой инстанции, инициированное Госгеонедрами, о приостановлении действия ряда лицензий."Мы еще поборемся", – подчеркнул глава НАК.При этом Коболев затруднился предположить, чем руководствуется ведомство в таких действиях, однако сказал, что советовал руководству Госгеонедр "жить не одной каденцией".В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя по просьбе журналистов ситуацию в Госгеонедрах, отметил, что систему ведомства "надо перестраивать с точки зрения ее прозрачности".Глава правительства также заявил, что готов и далее поддерживать "Укргаздобычу" в ее работе по наращиванию добычи."Вы же знаете, что я поддерживаю "Укргаздобычу". А иначе как бы они добились роста добычи на 600-700 млн кубов в год? Без моей помощи, они, наверное, ни одного куба не добыли бы", – сказал Гройсман.з.ы. выделенное особо повеселило. то есть факт того что мертвечук кум путина - это так, неважно, а вот Гаранту вы верите больше? ))