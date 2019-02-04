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Гройсман розповів, коли
візьметься за надмірні зарплати...

Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:09

Re: Гройсман розповів, коли візьметься за надмірні зарплати.

  Imp написав:То что он кум уже известно давным давно, а вот то что сам Гарант его назвал агентом Кремля - это намного свежее и любопытнее, потому что это почему-то не мешает Гаранту регулярно с ним встречаться у себя в резиденции, давать ему исключительное право прямых перелетов в Москву и продавать газовые недра Украины.


вы знаете, у меня один знакомый летал в столицу путятника и никаких специальных разрешений не требовалось. медведчук не очень опасен ибо открытый враг, поэтому инициативы типа посадить его это сродни Свободовскому спиливанию звездочек на воротах рады (одна из первых инициатив после майдана). он опытный юрист и знает где грань, за которой он еще не преступник. и даже если грохнуть его по беспределу, то это так - с одной стороны "мелочь, но приятно", с другой - куча вони с запоребрика в уши западной общественности. а мы все-таки должны поддерживать имидж "хороших парней". как по мне, игра не стоит свеч.
galex
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